Unfall in Hofeld-Mauschbach : Alkohol getrunken und dann Unfall gebaut

Hofeld-Mauschbach In der Nacht auf Samstag ist es im Namborner Ortsteil Hofeld-Mauschbach zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 34-jähriger Mann aus Namborn fuhr mit seinem Auto durch die Schlossstraße in Richtung Namborn. In Höhe der Hausnummer 44 kollidierte er mit einem dort am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug, teilt ein Sprecher der Polizei fest. An den beiden Autos entstand hoher Sachschaden. Die vor Ort eintreffenden Polizeibeamten stellten bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, und der Führerschein wurde einbehalten.