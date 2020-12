Corona-Statistik im Regionalverband : Vier weitere Tote nach einer Corona-Infektion

Regionalverband / Völklingen In Saarbrücken und Umland steigen die Corona-Zahlen weiterhin stark an. Das Gesundheitsamt meldet vier neue Todesfälle und 115 Neuinfektionen.

Im Regionalverband sind am Donnerstagabend und Freitag, 11. Dezember, vier weitere Menschen im Zuge einer Corona-Infektion gestorben. Dabei handelt es sich um zwei Männer im Alter von 82 und 93 Jahren und um zwei Frauen, 78 und 91 Jahre alt, wie das Gesundheitsamt in seiner Statistik zum aktuellen Stand mitteilt. Auch die Zahl der Infektionen ist weiter stark gestiegen: 115 neue Fälle hat es seit der bisher letzten Erhebung am Donnerstagabend in Saarbrücken und im Umland gegeben. Dadurch steigt die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen neu gemeldeten Infektionen pro 100 000 Einwohner auf 240,6.

70 Personen konnten am Freitag ihre Quarantäne verlassen und gelten als geheilt. Somit sind aktuell 1099 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 576 in Saarbrücken, 169 in Kleinblittersdorf, 135 in Völklingen, 41 in Sulzbach, 40 in Heusweiler und 138 in den fünf weiteren Umland-Kommunen.