Haltestelle Landwehrplatz : Unfall mit Straßenbahn – Fußgänger schwer verletzt

Saarbrücken Folgenschwerer Verkehrsunfall: Ein Fußgänger ist in Saarbrücken von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, trat der 54-Jährige am Dienstagnachmittag (26. Mai) gegen 17 Uhr an der Haltestelle Landwehrplatz vor die Bahn, die gerade losfuhr. „Trotz Notbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden“, hieß es.