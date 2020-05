Kostenpflichtiger Inhalt: Stand-Up-Paddling : „Es gibt eine unheimlich große Zielgruppe für diese Sportart“

Frank Naerger. Foto: Frank Naerger

Frank Naerger arbeitet als SUP-Lehrer in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Seit diesem Jahr bietet er auch Kurse in Saarbrücken an.

Wann haben Sie mit Stand-Up-Paddling begonnen und warum?

Frank Naerger: Zum ersten Mal habe ich vor sieben Jahren auf einem SUP-Board gestanden. Ich hatte damals noch ein Skateboardgeschäft in Trier, und dort haben wir die Bretter mit ins Angebot aufgenommen. Ich habe es dann direkt ausprobiert. Seitdem bin ich dabeigeblieben und war mittlerweile auch schon in Thailand beim Stand-Up-Paddling unterwegs.

In den vergangenen Jahren hat sich Stand-Up-Paddling zu einer echten Trendsportart entwickelt. Woran liegt das?

Frank Naerger: Zum einen ist Stand-Up-Paddling relativ leicht zu erlernen. Zum anderen gibt es eine unheimlich große Zielgruppe für diese Sportart. Die Jüngsten stehen schon im Kindesalter auf den Brettern, die Ältesten sind über 70. Darüber hinaus gibt uns das Stand-Up-Paddling die Gelegenheit, unsere heimischen Gewässer aus einer neuen Perspektive kennenzulernen.

Welche körperlichen Voraussetzungen muss man mitbringen, um mit dem Stand-Up-Paddling beginnen zu können?

Frank Naerger: Prinzipiell kann jeder damit anfangen. Bereits nach wenigen Minuten können die meisten Anfänger auf dem Brett stehen. Die Einsteiger haben oft am meisten Angst davor ins Wasser zu fallen. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass circa 20 Prozent aller Einsteiger vom Brett fallen. Doch das ist eigentlich gar nicht schlecht. Wenn man weiß, wie leicht man wieder zurück aufs Brett gelangt, schwindet die Angst davor herunterzufallen.

Auf der Saar lässt es sich einigermaßen entspannt paddeln. Gibt es dennoch Gefahren beim Stand-Up-Paddling?

Frank Naerger: Der Wind kann für unangenehme Überraschungen sorgen, wenn das Board in die falsche Richtung getrieben wird. Zudem gibt es Gewässer mit stärkeren Strömungen, die das Manövrieren ebenfalls erschweren. Auf der Saar sind es vor allem Schiffe und Ruderer, auf die man aufpassen muss.

Was sollten Anfänger beim Kauf eines Bretts beachten?

Frank Naerger: Erst leihen, dann kaufen. Oft sehe ich Bretter aus dem Baumarkt, die sich im Wasser durchbiegen. Was das anbelangt, gibt es große Qualitätsunterschiede. Zudem gibt es auch verschiedene Arten von Brettern. Allround-Bretter bieten einen guten Einstieg, Touren-Bretter sind etwas schmaler und für längere Strecken gedacht.

In Saarbrücken bieten Sie auch Yoga- und Fitnesskurse auf den SUP-Boards an. Wie funktioniert das?