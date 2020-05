Absagen in Regionalverband Saarbrücken : Wegen Corona fallen weitere Wanderungen aus

Regionalverband Aufgrund der aktuell gültigen Abstands- und Hygieneregelungen sowie der Begrenzung der möglichen Teilnehmeranzahl auf fünf Personen, sagt der Regionalverband Saarbrücken alle geführten Wanderungen vorerst bis Ende Juni ab.

Dazu zählen die Exkursion durch den nördlichen Urwald am 6. Juni, die Bergmannswanderung „Auf den Schafferwegen” am 7. Juni, die Wanderung auf dem Frohn-Wald-Weg am 11. Juni, die Meditative Pilgerwanderung auf dem Sternenweg am 13. Juni und der Mondscheinspaziergang auf dem Schäfertrail am 20. Juni.