Da die Hauptlast der Betreuung und der Pflege eines demenzkranken Menschen vor allem die Angehörigen im häuslichen Umfeld tragen, sei es wichtig für diese Menschen ein Entlastungsangebot zu schaffen. Insbesondere in der häuslichen Pflege- und Betreuungssituation seien sowohl die psychischen und physischen Belastungen sehr hoch. Oft müssen Angehörige von demenzkranken Menschen 24 Stunden Betreuung und Pflege gewährleisten. Der DRK Landesverband Saarland bietet Angehörigen demenzkranker Menschen die Möglichkeit, sich auszutauschen.

Der Erfahrungsaustausch über die oftmals schwierige Pflege- und Betreuungssituation helfe Angehörigen mit den Belastungssituationen besser zurechtzukommen. Darüber hinaus ermöglichen die Treffen im Gesprächskreis, Angehörigen neue Bewältigungsstrategien kennenzulernen und für sich zu nutzen. Seit Langem sei erwiesen, dass Gesprächskreise dazu beitragen, Belastungen zu verringern.

Das nächste Treffen des Gesprächskreises findet am Dienstag, 22. Januar, um 10.30 Uhr in den Räumlichkeiten des Egon-Reinert Hauses, Clubraum, Königsbergerstraße 43 in Saarbrücken statt.

Der DRK-Landesverband bittet Interessierte um eine Anmeldung, Tel. (0681) 5004-255.