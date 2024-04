Zum Schutz der maroden Brücken Grüne fordern Durchfahrtsverbot für Lkw in Saarbrücken

Saarbrücken · Die Sperrung der Johannisbrücke wegen Bauarbeiten ab Mai weckt Befürchtungen vor einem Verkehrschaos in der City. Dir Brücke ist eine Hauptzufahrt nach Saarbrücken aus Norden. Die Grünen-Fraktion sieht weitere marode Brücken in der Stadt in Gefahr und fordert schnell einzugreifen.

19.04.2024 , 07:00 Uhr

Die Folgen einer Vollsperrung der Johannisbrücke waren bereits im Februar 2023 zu besichtigen: Langer Stau auf der Camphauser Straße Richtung Ludwigskreisel. Das droht auch ab Mai, wenn die Bauarbeiten an der Johannisbrücke beginnen sollen. Foto: BeckerBredel

Von Dan Fischer