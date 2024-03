Entweihte katholische Kirche in Alt-Saarbrücken Die Mauritiuskirche darf abgerissen werden – eine Entscheidung mit bundesweiten Folgen?

Die katholische Kirchengemeinde St. Jakob kann aufatmen: Sie darf jetzt ihre denkmalgeschützte, ungenutzte Mauritiuskirche in der Moltkestraße in Alt-Saarbrücken, die seit Jahren verfällt, loswerden. Und spart damit viel Geld. Im besten Fall bringt deren Verkauf so viel ein, dass damit das ebenfalls marode Gemeindehaus in der Keplerstraße saniert werden kann. Allein für Versicherungen fallen für St. Mauritius laut Gemeinde jährlich 13 000 Euro an. Millionen-Beträge müsste man in den kommenden Jahren nur für die Sicherung des Gebäudes aus den 1950er Jahren aufwenden. Allein der Abriss des frei stehenden Beton-Glockenturmes hätte schon 300 000 Euro gekostet, so Schätzungen von vor drei Jahren (wir berichteten).