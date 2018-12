Die Qualifizierung findet in berufsbegleitender Form an zwei Abenden pro Woche sowie an einzelnen Samstagen statt und läuft über insgesamt 160 Unterrichtsstunden. Zusätzlich wird ein Praktikum von 80 Stunden absolviert. Interessierte sind zu einem Informationsworkshop am Montag, 21. Januar, von 18 bis 21 Uhr in der Katholischen Familienbildungsstätte Saarbrücken, Ursulinenstraße 67, eingeladen.

Kontakt: Servicestelle Kinderbetreuung & Kindertagespflege, Telefon (0681) 83 08 626 oder (06898) 16 90 380. Weitere Informationen gibt’s auch im Internet.