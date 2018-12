später lesen Damit es nicht mehr quietscht ADFC Saar bietet Fahrrad-Reparaturkurs an Teilen

Wer sein Rad fürs Frühjahr fit machen will, kann dies beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) am 19. Januar tun. Von 11 bis 13 Uhr zeigen in der Selbsthilfewerkstatt in der Kronenstraße Könner, wie sich Schläuche flicken, Bremsen reparieren und Schaltzüge austauschen lassen.