Der Verein „Haus Afrika – Verband interkulturell aktiver Organisationen“ lädt am Freitag, 14. Dezember, ab 16 Uhr zu seiner Jahresabschluss-Veranstaltung in der Großherzog-Friedrich-Straße 37 in Saarbrücken ein. Die Gastgeber wollen zeigen, was sie in diesem Jahr erreicht haben, und mit Vertretern anderer Migranten-Organisationen ins Gespräch kommen.

Im Mittelpunkt stehen Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 18 Jahren. Ehrenamtliche, Geflüchtete sowie ein breites Publikum gehören ebenfalls zur Zielgruppe.

Seit 2016 ist „Haus Afrika“ lokaler Partner des Bundesverbands Netzwerke von Migranten-Organisationen zur Durchführung des Bundesmodellprojektes „Stärkung der Aktiven aus Migranten-Organisationen in der Flüchtlingsarbeit“. Neben der Kinder- und Jugendhilfe des Verbands werden auch die Ergebnisse dieses Projekts im Mittelpunkt des Abends stehen.

Ein weiteres Projekt mit der Bezeichnung „Unterschiedlich und Gemeinsam“ beschäftigte die Jugendlichen von „Haus Afrika“ im kommenden Jahr – mit finanzieller Unterstützung des Jugendamtes des Regionalverbandes Saarbrücken. Sie werden durch ein Theaterstück die Ergebnisse vorstellen. Dazu kommt das Jugendprojekt „Ferienfreizeit für Kinder und Jugendliche interkulturell gestalten!“.

Musik soll es an dem Abend auch geben. Die Kinder- und Jugendgruppen, die Trommelgruppe mit einer Trommelshow und eine syrische Musikgruppe werden auftreten, teilt „Haus Afrika“ mit.