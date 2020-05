Bauwirtschaft : Bau-Branche im Regionalverband boomt

Schwer zu tragen: Bauarbeiter haben auch in der Corona-Krise viel zu tun. Für sie fordert die Gewerkschaft IG BAU jetzt höhere Löhne. Foto: IG BAU

Saarbrücken Über 1000 Wohnungen wurden nach Angaben der IG Bau genehmigt. Gewerkschaft fordert Lohn-Plus.

Der Bau bleibt krisenfest: Während die Corona-Pandemie ganze Wirtschaftszweige lahmlegt, ist auf Baustellen weiter viel zu tun. Das zeigt die Bilanz der Baugenehmigungen im Regionalverband Saarbrücken: Danach wurde hier im vergangenen Jahr der Bau von 1160 Wohnungen genehmigt – das sind nahezu doppelt so viele wie im Vorjahr (plus 93 Prozent), wie die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mitteilt. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf Zahlen des Statistischen Bundesamts und Erfahrungen in der Baustoffindustrie. „Klar ist: Trotz Corona sind die Auftragsbücher voll. Die Firmen arbeiten jetzt die Wohnungsbauprojekte vom Ein- bis zum Mehrfamilienhaus ab“, sagt Marc Steilen, Bezirksvorsitzender der IG BAU Saar-Trier.