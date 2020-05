Schaden im vierstelligen Bereich : Zehn Autos in Saarbrücken aufgebrochen

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag zehn Autos in Saarbrücken aufgebrochen. Foto: dpa/Friso Gentsch

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter im Saarbrücker Stadtgebiet und insbesondere am Kieselhumes zehn Autos aufgebrochen. An den zum Teil in der Garage stehenden Autos wurde jeweils die Seitenscheibe eingeschlagen und Gegenstände aus dem Inneren entwendet.

Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.