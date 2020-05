Saarbrücken Zum vierten Mal in Folge protestieren in Saarbrücken die Gegner der Corona-Maßnahmen für ein sofortiges Ende der Kontaktbeschränkungen. Rechtsextreme blieben der Kundgebung dieses Mal fern.

Ganz ohne Gegenprotest ging es dann dieses Mal doch nicht. Als sich am Samstag erneut etwa 500 Gegner der Coronamaßnahmen in Saarbrücken versammelten, wurden die Demonstranten von mehreren Schriftzügen begrüßt, die Unbekannte zuvor mit Kreide und Farbe auf den Platz vor dem Staatstheater hinterlassen hatten. „Vernunft statt Verschwörungstheorie“ und „Maskenfaschos raus“ waren dort unter anderem zu lesen. Anders als in der Woche zuvor, beteiligten sich an der jüngsten Kundgebung gegen die Corona-Beschränkungen jedoch keine Rechtsextremen. Laut einem Sprecher der Polizei seien diese zwar im Umfeld der Demo beobachtet worden, aber nicht weiter auffällig gewesen.