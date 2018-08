später lesen Verschärfte Kontrollen Bahnhof Saarbrücken wird zur Waffenverbotszone FOTO: Matthias Zimmermann FOTO: Matthias Zimmermann Teilen

Die Bundespolizei erklärt den Bahnhof in Saarbrücken an diesem Wochenende zur Waffenverbotszone und kündigt verschärfte Kontrollen an. Von dpa