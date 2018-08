In St. Johann stehen Straßenarbeiten an

Zunächst setzen die Mitarbeiter punktuell Rinnenplatten instand. An diesen Stellen kann nicht geparkt werden. Während die Karcherstraße anschließend abgefräst und asphaltiert wird, muss sie gesperrt werden. Auch in der Schumannstraße im Abschnitt von der Kant- bis zur Fichtestraße stehen der Stadt zufolge Fräs- und Asphaltierarbeiten an. Außerdem sind Schäden am Gehweg zu beseitigen. Während der Arbeiten muss die Straße gesperrt werden. Es gilt ein Parkverbot. Die Arbeiten in beiden Straßen dauern voraussichtlich bis Freitag, 7. September, und kosten insgesamt rund 61 600 Euro. Wegen des Wetters kann sich die Bauzeit verlängern. Das teilt die Stadtpressestelle mit.