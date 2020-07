Stimmen für die Sommermusik : Kulturmenschen kämpfen für die Saarbrücker Sommermusik

Saarbrücken Die Saarbrücker Sommermusik ist ein in Musiker-Kreisen weit über das Saarland hinaus anerkanntes Festival mit einer außergewöhnlichen Mischung aus klassischer und moderner Musik.

Viele regionale und überregionale Künstlerinnen und Künstler haben hier gespielt. Sie hängen an dem Festival und fürchten um seine Zukunft, wenn die Stadt Saarbrücken ihre Zuschuss-Vergabe ändert. Wir haben einige von ihnen gebeten, uns zu sagen, was die Sommermusik für sie so besonders macht, und bekamen teils lange Briefe voller Geschichten und voller Zuneigung zu diesem besonderen Festival.

Als Gast-Künstlerin war die Kölner Sängerin Barbara Schlachter (Ensemble Unterwegs und Ensemble Interstellar 227) schon häufig in Saarbrücken und hat hier mittlerweile etliche Fans. Sie schwärmt davon, wie dank der Sommermusik Künstlerinnen und Künstler miteinander in Kontakt kommen. „Durch Thomas Altpeter lernte ich auch die Saarbrücker Komponistin Maria Teresa Treccozzi kennen, deren Arbeiten ich so spannend fand, dass ich eines ihrer Stücke in NRW aufführte“. In diesem Jahr sollte es eine Zusammenarbeit mit dem Landolfi Quartett und die Uraufführung eines Stücks von Boris Yoffe geben. „Strippenzieher all dieser Begegnungen ist Thomas Altpeter. Seine Experimentierfreudigkeit und sein Background in der Musikgeschichte und der Geschichte der Literatur sind bemerkenswert“.