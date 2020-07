Wegen der Corona-Auflagen : Cirque Bouffon sagt Gastspiel ab

Der Cirque Bouffon will jetzt im nächsten Jahr nach Saarbrücken kommen. Foto: Thomas Reinhardt

Saarbrücken Kompagnie hofft, im September 2021 nach Saarbrücken zu kommen.

Aufgrund der Corona-Reglungen für Kulturveranstaltungen muss der Cirque Bouffon sein Gastspiel in Saarbrücken vor dem Saarländischen Staatstheater im September absagen. „Wir haben in diesem Jahr noch kein einziges Gastspiel realisieren können, und wir waren hoffnungsvoll, dass sich die Lage bis zum September verbessern würde, so dass wir nach Saarbrücken kommen könnten. Wir sind sehr traurig, aber die Corona-Auflagen verursachen für uns immense Mehrkosten, die wir als kleine Kompagnie nicht tragen können. Das finanzielle Risiko ist einfach zu groß, erklärt Frederic Zipperlin, Direktor des Cirque Bouffon.