A 8 : Baubeginn für Lärmschutzwand Bubenhausen soll 2021 sein

Zweibrücken Auch die CDU-Bundestagsabgeordnete musste bei ihren Recherchen feststellen: Die Lärmschutzmaßnahmen an der A8 in Zweibrücken sind voller Haken und Ösen.

(red) Die CDU-Bundestagsabgeordnete Anita Schäfer meldet nach einer Anfrage an den Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) in Kaiserslautern, dass die Planungen für die Lärmschutzwände an der A8 weiter fortschreiten, teilweise aber noch Zeit in Anspruch nehmen.