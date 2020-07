Landgestüt Zweibrücken : Eine virtuelle Reise durchs Landgestüt

Im Zweibrücker Landgestüt vereinen sich Zweibrücker Kulturgeschichte, Pferdezucht und Pferdesport mustergültig – prädestiniert also für das Kulturprojekt „KULaDig“ des rheinland-pfälzischen Ministeriums des Inneren und für Sport. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Ein virtueller Gestütsrundweg soll das Zweibrücker Landgestüt auch digital erlebbar machen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Erste Ergebnisse sind bereits sichtbar.

Was lange währt, wird endlich gut. Seit fünf Jahren verfolgen der Förderverein Kulturgut Landgestüt Zweibrücken (vormals Kulturgut Zweibrücker Pferd) und die Landgestüt GmbH die Idee, das Landgestüt neben den Gestütsführungen für Gruppen zu jeder Zeit auch für Einzelbesucher erlebbar zu machen. Der moderne Gestütsrundweg soll demnach mit Schautafeln und kurzen Erklärungen an zehn besonders markanten Stationen der Gestütsanlage eine Brücke schlagen zwischen der heutigen Zeit und der Historie. Per Handy soll sich ein QR-Code öffnen lassen, der ausführlich über die spannende Geschichte und interessante Gegenwart informiert. Mit Bildern, historischen Karten und Videos längst vergangener Zeiten seit der Gründung des Landgestüts unter Herzog Christian IV. von Zweibrücken bis zur Jetztzeit.