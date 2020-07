VHS Zweibrücken : VHS: Winterhalbjahr mit neuen Angeboten

Zweibrücken Die VHS hat für das zweite Halbjahr ihr Kursprogramm ganz erheblich erweitert. Beeindruckend sind die Vielfalt und der Mut zu ganz neuen, spannenden Themen in den unterschiedlichsten Bereichen.

Alles ist für etwas gut, sogar Corona. So hat Melani Nekic, Leiterin der Volkshochschule Zweibrücken, die präsenzfreie Zeit nicht nur genutzt, um die VHS online aufzustellen, sondern auch, um das Programm erheblich zu erweitern. Und zwar vielfältig mit spannenden Angeboten in ganz unterschiedlichen Bereichen.

Oliver Walz, Esperanto-Lehrer und langjähriger Dozent an der VHS, bietet ein Telefonseminar an und lehrt, wie man erfolgreich Feedback gibt. Termine sind der 7.,14. und 21. September, 18 bis 19.30 Uhr.

Sehr gespannt sein dürfen vor allem angehende Jungunternehmer auf den Impuls-Vortrag von Henry‘s Eismanufaktur am 29. Oktober zum Thema „Ein Bilderbuchstart in die Selbstständigkeit“. Darin berichtet der erfolgreiche Eishersteller Dominik Heil über wichtige Voraussetzungen zur Selbstständigkeit, die bereits im Elternhaus geschaffen werden, die hilfreichen Charaktereigenschaften sowie die mit der Selbstständigkeit verbundenen Chancen und Herausforderungen.

Stefan Paul vom „Netzwerk Zweibrücken“ referiert am 11. November über die mögliche Gründung einer Bürger-Energiegenossenschaft in Zweibrücken.

Ganz neue Yoga-Formen in den Räumen der ehemaligen Hauptschule Nord bieten die verschiedenen, achtsamen Zugänge zu Körper(bewegung) und Geist. Ein Business-Yoga auf Bestellung kann zusätzlich als Inhouse-Schulung im Büro von Arbeitnehmern oder als Online-Kurs gebucht werden. Um Stressvermeidung in der Partnerbeziehung geht es am 4., 11., 18. und 25. November bei dem Impuls-Vortrag „Schatten in der Liebe“ und dem anschließenden Seminar „Wie backe ich mir meinen Traummann?“.