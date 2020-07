So wirds Wetter : Warme Tage, angenehme Nächte

Foto: SZ/Robby Lorenz

In einer leicht labilen Schichtung der Atmosphäre können zu Wochenbeginn einzelne Regengüsse ausgelöst werden. Ab Dienstag streckt der Keil des Azorenhochs wieder seine Fühler bis nach Mitteleuropa aus und sorgt in der Folgezeit für freundliches und tagsüber angenehm warmes Sommerwetter in unserer Region.

Von Michael Agne

Die Nächte eignen sich hervorragend zum Durchlüften. Richtung Wochenende nehmen dann voraussichtlich wieder einige Störungsfronten Kurs auf Deutschland.

Montag Die neue Woche startet in unserer Region mit einer recht freundlichen Mischung aus Sonne und Wolken. Über Mittag kann es in der Atmosphäre brodeln. Es entwickeln sich mit kräftiger Sonneneinstrahlung mächtigere Haufenwolken, die örtliche Regengüsse und Gewitter produzieren können. Dazu wird es warm und teilweise auch schwül.

Dienstag Heute scheint verbreitet die Sonne. Gegen Mittag können sich einige Quellwolken bilden. Diese bleiben jedoch harmlos. Dazu wird es angenehm warm.

Mittwoch Abgesehen von dünnen Schleierwölkchen strahlt die Sonne wieder von früh bis spät und es bleibt trocken. Die Temperaturen verändern sich kaum und eignen sich für Freizeitaktivitäten.

Donnerstag Vormittags überziehen voraussichtlich dichtere Schleierwolken den Himmel. Dadurch wird die Intensität der Sonne gemindert. Bis zum Nachmittag verziehen sich diese faserigen Schleier und die Sonne setzt sich wieder stärker in Szene. Die Temperaturen steigen dann auch wieder etwas an.

Weiterer Trend Am Freitag und Samstag bleibt es in der Region zwar insgesamt noch angenehm sommerlich warm. Es können sich jedoch im Tagesverlauf örtliche Gewitterschauerwolken zusammenbrauen. Ab Sonntag bringt uns dann wahrscheinlich ein kräftiges Tief eine grundlegende Wetterverschlechterung mit Abkühlung.