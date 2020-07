Musik im Rosengarten : Viel Stimme und viel Stimmung

Zweibrücken Marcel Adam mit der Band La Fine Equipe und mit Sohn und Schwiegertochter live.

(fro) Wer kennt ihn nicht: Marcel Adam, den Chansonnier, Liedermacher, Autor, Komponisten und Interpreten? Schon oft war er in Zweibrücken und Umgebung, seine Konzerte sind stets sehr gut besucht, er bringt viele treue Fans mit, gute Laune mit Wortwitz, Einblicke ins Gemüt, Offenlegung von Vielfalt seltsamer Strukturen in Politik und knackige Zusammenhänge, die Liebe darf nicht fehlen mit allem Herz und Schmerz. Und stets aktuell sind kuriose Kabbeleien zwischen Franzosen, Saarländern und Pfälzern, die immer irgendwie aufeinander treffen und doch manchmal auseinander driften.

„Endlich“, sagt er, „sind wir wieder unter Publikum, dürfen wieder auftreten“. „Es Ist unser erstes Konzert nach der Corona-Katastrophe“, fügt Anisha, Gesangstalent und Ehefrau seines Sohnes Yann Loupe, hinzu. Dreisprachig nimmt das Konzert gleich Fahrt auf, Französisch, Deutsch und mundartlich. „Englisch kann ich nicht, aber Griechisch und Latein mit Abiturreife, die mich aber hier nicht weiter bringen“, so erzählt Marcel Bildungsstreiche aus seinem ereignisreichen Leben. Bald singt er von Hannes Wader: „Freunde, lasst es mich einmal sagen“, dessen Pointen wie fürs Heute gemacht scheinen; In schwerer Zeit ist nichts so wichtig wie Freunde und Freundschaft.