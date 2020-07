Hochschule Fernstudium : Jetzt noch bewerben!

Zweibrücken/Kaiserslautern/Koblenz Bewerbungsfrist für berufsbegleitende Fernstudiengänge an der Hochschule Kaiserslautern bis zum 31. Juli verlängert.

(red) Wer sich jetzt noch zum kommenden Wintersemester 2020/21 für ein berufsbegleitendes Fernstudium an der Hochschule Kaiserslautern entscheidet, kann sich bis Freitag, 31. Juli, bewerben: Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund – hat die Anmeldefrist verlängert und nimmt Online-Bewerbungen für viele weiterbildende Masterfernstudiengänge noch an. Interessierte können sich z.B. für die fünf MBA-Angebote: Innovations-Management (MBA), Marketing-Management (MBA), Motorsport-Management (MBA), Sport-Management (MBA) und Vertriebsingenieur (MBA) bewerben. Auch für Elektrotechnik und Prozesstechnik, die beide mit dem Master of Engineering abschließen, gilt die verlängerte Anmeldefrist. Die Hochschule Kaiserslautern führt die berufsbegleitenden Fernstudiengänge in Kooperation mit dem zfh durch.