Tolle Erlebnisse für wenig Geld : Freiluftmuseum, Ritterburgen oder eine Weltreise im Saarland

Die Sommerferien gibt es im Saarland nahezu zum Nulltarif: Die Tourismuszentrale des Saarlandes gibt Tipps für kostenlose Familienausflüge im Land.

Den Kelten auf der Spur: Im Norden des Saarlandes ist die Geschichte der Kelten zum Anfassen und Staunen nah: In Nonnweiler-Otzenhausen am Tor zum Nationalpark Hunsrück-Hochwald verläuft der keltische Ringwall. Noch heute ragen beeindruckende Geröllmauern aus dem Wald. Mit zehn Metern Höhe und vier Metern Breite ist die 1,5 Kilometer lange Befestigungsanlage das größte und am besten erhaltene keltische Monument in Deutschland. Der Zugang zum Keltenring ist kostenlos. Oder: das keltische Dorf am Freizeit-Zentrum-Peterberg. Infos unter freizeitzentrum-peterberg.de und keltenpark-otzenhausen.de