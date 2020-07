Belastungen in der Corona-Pandemie : Saar-Kliniken fordern Prämie für alle Pfleger

Saarbrücken Wegen der Belastung in der Corona-Krise erhalten Altenpfleger einen Bonus, Krankenpfleger nicht. Die Klinik-Chefs stört diese Ungleichbehandlung.

Die Betreiber der 23 saarländischen Krankenhäuser fordern für ihre rund 9000 Pflegekräfte eine Corona-Prämie. Einen solchen Bonus von 1500 Euro gibt es bisher nur in der Altenpflege, was Pflegekräfte in Kliniken als höchst ungerecht empfinden. Die Saarländische Krankenhausgesellschaft fordert nun eine Ausweitung. „Die Landesregierung wird nicht müde, dem Pflegepersonal in den Altenheimen und Krankenhäusern ihre Wertschätzung zu bekunden. Es wäre darum ein gutes Zeichen, wenn die Landesregierung auch den Pflegekräften im Krankenhaus eine Bonuszahlung gewähren würde“, sagte Geschäftsführer Thomas Jakobs der SZ.