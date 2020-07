Pandemie-Statistik für den Regionalverband : Corona: kein neue Infektion und kein weiterer Todesfall

Regionalverband Die neuen Corona-Zahlen für Saarbrücken und Umgebung liegen vor.

Im Regionalverband (RV) Saarbrücken gibt es fünf bestätigte akute Corona-Fälle (Stand Montag, 20. Juli, 17 Uhr) und damit keine Neu-Infektionen. Weiter teilte das Gesundheitsamt mit, die Zahl der Infektionen seit Ausbruch der Krankheit im RV liege unverändert bei 1212. Davon entfallen 679 auf die Landeshauptstadt und 533 auf die neun Städte und Gemeinden im Umland. Weil am Montag eine weitere Person die häusliche Quarantäne beenden durfte, gelten 1093 Personen im RV als geheilt. Alle fünf akut Infizierten wohnen in Saarbrücken. bedeutet, dass derzeit fünf Personen in Saarbrücken an Covid-19 erkrankt sind. In allen neun Städten und Gemeinden im Umland gibt es derzeit keine Erkrankungsfälle.