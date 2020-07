Abwechslung mit Zeichenstift und Farbe : Ferien-Malwettbewerb für Saarbrücken-West

Saarbrücken Kinder aus Altenkesel, Gersweiler, Burbach und Klarenthal können sich als Nachwuchs-Künstler betätigen.

Isolde Ries, die Bezirksbürgermeisterin des Stadtbezirkes Saarbrücken West, hat einen Ferien-Malwettbewerb ins Leben gerufen. Kinder im Alter von drei bis elf Jahren aus den Stadtteilen Altenkessel, Burbach, Gersweiler und Klarenthal können noch bis Samstag, 15. August, an dem Wettbewerb teilnehmen. Die drei Mal-Themen sind: Was würdet ihr gerne in den Ferien machen? Worauf freut ihr euch am meisten? Was gefällt euch in eurem Stadtteil am besten?