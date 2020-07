Neue Zahlen des Regionalverbands : Coronavirus: Eine weitere Person ist infiziert

Sechs Personen sind zurzeit in Saarbrücken mit dem Coronavirus infiziert. Foto: dpa/Oliver Berg

Regionalverband Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes hat am Dienstag (Stand: 17 Uhr) eine weitere am Coronavirus erkrankte Person im Regionalverband gemeldet. Damit steigt die Zahl der Infektionen auf 1213. Davon entfallen 680 auf die Landeshauptstadt und 533 auf die neun Städte und Gemeinden im Umland.

Da keine weitere Person die häusliche Quarantäne beenden konnte, gelten weiterhin 1093 Personen im Regionalverband als geheilt. Das bedeutet, dass derzeit sechs Personen in Saarbrücken an Covid-19 erkrankt sind. In den übrigen neun Städten und Gemeinden im Umland gibt es derzeit keine Erkrankungsfälle. Die Zahl der Todesfälle im Regionalverband bleibt bei 114. Das Durchschnittsalter der 114 Gestorbenen – 61 Männer und 53 Frauen – liegt bei 81,1 Jahren.