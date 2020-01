Saarbrücken : 26-Jähriger in der Silvesternacht niedergeschlagen und ausgeraubt

Saarbrücken In der Silvesternacht wurde ein 26-Jähriger in der Koßmannstraße in Saarbrücken niedergeschlagen und ausgeraubt.

Wie die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt mitteilt, wurde der 26-Jährige am Morgen des Neujahrstag gegen 4 Uhr von Unbekannten in der Saarbrücker Koßmannstraße niedergeschlagen und verlor daraufhin das Bewusstsein. Die Täter entwendeten die Brille, das Handy und den Geldbeutel des Mannes. Anschließend flüchteten sie und ließen den Mann bewusstlos am Tatort zurück.