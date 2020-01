Vorkommnisse in der Silvesternacht : 320 Polizeieinsätze in Silvesternacht

(Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Saarbrücken Die Polizei verzeichnet weniger Gewaltdelikte, aber deutlich mehr „Brandgeschehen“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von esb Redakteurin Kultur

Von insgesamt 320 Einsätzen berichtet die Polizei in der Silvesternacht. Dabei sei die Zahl der Gewaltdelikte wieder leicht rückläufig gewesen, im Vergleich zu den beiden Jahren zuvor. Dagegen habe man in dieser Silvesternacht eine deutliche Zunahme – rund 40 Prozent – bei so genannten „Brandgeschehen“ zu verzeichnen, war aus dem Lagezentrum der Polizei in Saarbrücken zu erfahren. Gebrannt hätten Hecken, Containerfahrzeuge und Mülltonnen. Auch die Zahl der Verkehrsunfälle sei rückläufig gewesen gewesen im Vergleich zum Vorjahr. Es habe insgesamt sieben Leichtverletzte in der Silvesternacht beziehungsweise am frühen Neujahrsmorgen gegeben.

Zu Einsätzen kam es beispielsweise in Völklingen. Dort sei ein 23-Jähriger Völklinger über eine Feuerwerksbatterie gefahren und habe seinen rechten Vorderreifen beschädigt. Er habe den Reifen gewechselt, eine Radmutter aber offensichtlich nicht fest genug angezogen, so dass er im Kreisverkehr in der Karolinger Straße zum Stehen kam und abgeschleppt werden musste, berichtete die Polizei.