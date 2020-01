Feuerwehreinsatz : Keller-Brand in Saarbrücker Mehrfamilienhaus

Mit einer Drehleiter evakuiert die Feuerwehr Menschen aus dem Saarbrücker Gebäude. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Martin-Luther-Straße in Saarbrücken mussten am Neujahrstag mehrere Menschen von der Feuerwehr über Drehleitern gerettet werden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

