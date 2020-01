Kostenpflichtiger Inhalt: Vorsorge bei Unwetter : Gewappnet sein, wenn das Wasser kommt

Im Juni 2018 verursachte Starkregen große Schäden in Kleinblittersdorf. . Foto: BeckerBredel

Saarbrücken/Konz Rund die Hälfte der 52 Saar-Kommunen hat Starkregen-Konzepte auf den Weg gebracht. Lotsen helfen den Gemeinden dabei.

Unberechenbar ist die Gefahr. Und wegen des Klimawandels nimmt sie zu: Starkregen lässt sich nicht verhindern. Aber machtlos gegen die Schäden sind Städte und Gemeinden nicht. Starkregen kann jeden Ort treffen. Es gibt so gut wie keine Vorwarnungszeit. Und die Schäden sind enorm.

Etliche Kommunen im Saarland und in Rheinland-Pfalz haben genau dies in den vergangenen Jahren zu spüren bekommen. Riesige Wassermassen kamen von jetzt auf gleich: Zig Häuser wurden geflutet, Straßenzüge meterhoch überschwemmt, Autos weggerissen. „Im Rahmen des Klimawandels geht man davon aus, dass es künftig noch häufiger Starkregen-Ereignisse geben wird“, sagt Geografin Rita Ley vom Internationalen Betreuungszentrum für Hochwasserpatenschaften (HPI) in Konz bei Trier.

Umso wichtiger, dass sich Gemeinden daher auf Starkregen vorbereiten. Ley und ihr Kollege Christof Kinsinger beraten im Auftrag der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland Kommunen bei der Aufstellung von Vorsorgekonzepten für Starkregen. Im Saarland habe schon die Hälfte der 52 Kommunen Konzepte auf den Weg gebracht oder Interesse daran bekundet. In Rheinland-Pfalz seien bereits 700 von insgesamt 2300 Gemeinden mit Konzepten „unterwegs“: In der Vorbereitung, bei der Erstellung oder schon fertig, sagt Ley.

„Wir kümmern uns hauptsächlich um Ereignisse mit mindestens 40 Litern pro Quadratmeter in der Stunde“, sagt Ley. „Sie kommen mit heftigen Schäden.“ Nach einer Untersuchung des Deutschen Wetterdienstes und des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft gab es bundesweit in den vergangenen 18 Jahren 11 000 Starkregen-Ereignisse, die meisten davon in 2018. Der dadurch insgesamt entstandene Schaden an Wohngebäuden belaufe sich auf 6,7 Milliarden Euro, hieß es.

2018 waren viele Gemeinden schwer getroffen: Beispielsweise Bliesransbach, Kleinblittersdorf und St. Ingbert, Herrstein und Fischbach im Naheland, Dudeldorf, Lünebach in der Eifel. 2019 hatte vor allem Trier-Olewig nach extremen Niederschlägen mit überschwemmten Straßen und Häusern zu kämpfen – sowie etliche Orte in Rheinhessen und der Pfalz.

Ziel der Vorsorgekonzepte sei „eine Minimierung von Schäden“, sagt Kinsinger aus Püttlingen. Er und Kollegin Ley werben bei Sitzungen der kommunalen Räte vor Ort, solche Konzepte bei Ingenieurbüros in Auftrag zu geben: 90 Prozent der Kosten würden von den Ländern übernommen. Es werde allen Gemeinden empfohlen, solche Konzepte erstellen zu lassen – und diese dann auch umzusetzen.

Solch ein Konzept könne beispielsweise Notabflusswege ausweisen, die das Wasser möglichst schadlos durch eine Ortschaft führen, sagt Ley. Etwa durch den Bau einer Palisadenwand. Zudem gehe es um den Schutz privater und öffentlicher Gebäude. Oder um Vorschläge für die Ausrüstung der Feuerwehr und künftiges „hochwasserangepasstes Bauen und Planen“. „Es gibt keine Nullachtfünfzehn-Lösung, die für alle gilt. Jeder Ort ist anders“, sagt sie.

Was viele private Hausbesitzer nicht wüssten: „Grundsätzlich ist es so, dass jeder für sein eigenes Hab und Gut Vorsorge betreiben muss.“ Wichtig sei zum Beispiel der Einbau von Rückschlagklappen, die bei steigendem Wasserdruck in der Kanalisation verhindern würden, dass das Wasser über Toilette und Waschbecken ins Haus fließe. Zudem sollten Kellerschächte besser geschützt werden.

Ein Konzept erstellen zu lassen dauere ein bis eineinhalb Jahre. Dann folge die Umsetzung. „Das ist das Wichtigste. Das Konzept ist noch kein Schutz“, sagt Ley. Für diese Maßnahmen gebe es auch Fördertöpfe und „Lotsen“, die den Gemeinden zur Seite stünden, erklärt Kinsinger. „Die Umsetzung dieser Konzepte ist fast eine Generationenaufgabe.“ Dazu gehöre auch, dass Kommunen teils Evakuierungspläne erstellten. Weit vorangeschritten mit ihren Konzepten seien im Saarland beispielsweise Riegelsberg, in Rheinland-Pfalz Zweibrücken.

Das Betreuungszentrum in Konz ist aus einem Interreg-Projekt hervorgegangen. Es ist in Rheinland-Pfalz auch unter dem Namen Informations- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge bekannt. Während die Konzer Stelle für das Saarland, den westlichen Teil von Rheinland-Pfalz sowie die Gegend rund um Kaiserslautern zuständig ist, deckt ein Büro in Mainz den anderen Teil des Landes ab. In Konz ist das Zentrum an die Internationalen Kommissionen zum Schutz der Mosel und der Saar angedockt.

Mit im Fokus der Konzepte steht auch immer der Vorsorge-Aspekt gegen Hochwasser. „Da gibt es unbedingt einen Bedarf“, sagt Kinsinger. Zwar sei da schon vieles in den vergangenen Jahren passiert. „Aber die letzten größeren Hochwasser im Einzugsgebiet von Mosel und Saar liegen schon über 25 Jahre zurück.“ Viele Menschen seien da noch nicht geboren gewesen, hätten vielleicht jetzt ein Haus. Oder Hauseigentümer hätten gewechselt.

Die Feuerwehr musste immer öfter zum Einsatz gegen Starkregen, wie hier auf einer überfluteten Straße im Mandelbachtal im Dezember 2019. Foto: BeckerBredel