Porträt : Mark Heydrich startete 2001 auf der Nauwies

Saarbrücken Seinen ersten Slam bestritt er in Saarbrücken im Café Ubu Roi. Seither ist er dieser Kunstform treu geblieben und tritt bis zu 70-mal im Jahr auf.

Wie fing das an? Mark Heydrich muss nicht lange überlegen. „Das war 2001 im Ubu Roi, da habe ich direkt gewonnen und Blut geleckt.“ Man erinnert sich: Ja, tatsächlich fand wohl der erste Poetry Slam des Saarlandes in dem Café des Nauwieser Viertels statt. Damals arbeitete dort als Theker Karl Sempf. Der war frisch aus Hamburg zugezogen und brachte dieses damals noch unbekannte Format aus der Großstadt mit.

Das Ubu war so voll, dass niemanden mehr reingelassen wurde, so großes Interesse hatte der Poetry Slam geweckt. Und wer dabei war, vergisst nicht, wie Mark Heydrich auswendig sein Gedicht „Himmelfahrt“ vortrug: Das handelte von einer Seefahrt, die sich eigentlich ganz normal anlässt.

In Saarbrücken erfreut sich der Poetry Slam, die Kunst, Selbstgedichtetes möglichst mitreißend vor Publikum zu präsentieren, großer Beliebtheit. Eine ganze Reihe dieser Literatur-Künstlerinnen und Künstler stellt sich regelmäßig dem Urteil es Publikums. Denn bei Poetry Slams entscheiden die Zuschauer mit ihrem Applaus, wer der Sieger oder die Siegerin des Abends ist. Wir stellen einige der in Saarbrücken besonders aktiven Künstlerinnen und Künstler in einer Serie vor.

Seit 1999 lebt er in Saarbrücken, als er nach seiner Maler und Lackierer-Lehre die Fachhochschulreife nachmachte. Fürs Saarland ist er schon zweimal bei deutschen Meisterschaften aufgetreten. Die pfälzische Herkunft erlaubt es ihm aber auch, bei der rheinland-pfälzischen Meisterschaft anzutreten. „Mein Höchstes war einmal ein Finale in Landau vor 800 Leuten.“

Auch hat Heydrich schon Bücher herausgebracht, im Moment arbeitet er am dritten. Was bewegt ihn derzeit? „Das hängt immer mit meinem Leben zusammen und wie mir’s gerade geht.“ Über Politik schreibe er weniger, dafür gerne über andere Leute, über Freunde und Freundinnen. „Etwas, das noch ins Buch kommt, ist ein Text übers Schwimmen. Nach dem Motto ‚Kafka geht ins Hallenbad‘, da bin ich grade dran.“

An der heutigen Poetry-Slam-Szene stört ihn, dass „alles so professionalisiert wird.“ Das Thrashige früherer Zeiten sei verloren gegangen. Auch habe sich so ein seltsamer Standard beim Vortrag der Texte eingebürgert: „Früher las jeder so, wie er wollte, heute hat jeder so einen Singsang drin. Gerade bei den ganz Jungen ist das so. Das geht mir auf die Nerven, da versuche ich dagegen anzukämpfen.“