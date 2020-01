Saarbrücken : Lilly ist das erste Neujahrsbaby

Saarbrücken Lilly Santos Fernandez heißt das erste Saarbrücker Baby des neuen Jahrzehnts. Das 3340 Gramm schwere und 50 Zentimeter große Fräulein kam in der Neujahrsnacht um Punkt 2 Uhr im Klinikum auf dem Saarbrücker Winterberg auf die Welt.

Lilly und Mama Brunha geht es trotz einer 25 Stunden dauernden Geburt bestens. Papa Henrique und der fünfjährige Bruder Enzo waren bei der Geburt auch dabei und sind mächtig stolz auf ihre zwei Mädels. „Lilly ist vier Wochen zu früh dran. Mit einer Geburt in der Neujahrsnacht hat keiner gerechnet“, sagt Mama Brunha. Die Familie stammt aus Brasilien und lebt seit einem Jahr in Saarbrücken. Henrique ist Ingenieur und hat für zwei Jahre eine Stelle im Saarland bekommen. Danach soll es wieder nach Brasilien gehen. „Wir sind wegen meines Berufes schon viel in der Welt herumgekommen. Unser Sohn wurde in Kanada geboren. Vielleicht kommt unser nächstes Kind ja in Australien auf die Welt“, sagt Papa Henrique und lacht. Mama Brunha winkt nach den langen Geburtsstrapazen sofort ab. „Nein es reicht fürs Erste“, sagt die Mama, bevor sich alle in den Arm nahmen. Auch der Saarbrücker Oberbürgermeister Uwe Conradt stattete Familie Fernandez am Neujahrstag einen Besuch ab, gratulierte und brachte Blumen und Geschenke mit.