Demonstration gegen Corona-Maßnahmen : Querdenker-Demo mit 100 Teilnehmern in Saarbrücken (mit Bildergalerie)

Am Samstag ist es deutschlandweit erneut zu Demonstrationen gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen gekommen. Auch in Saarbrücken trafen sich wieder 100 „Querdenker“ vor dem Staatstheater.

Am Samstag um 15 Uhr demonstrierten die "Querdenker" erneut vor dem Saarbrücker Staatstheater. Bei frühlingshaften Temperaturen versammelten sich laut Angaben der Polizei bis zu 100 Personen auf dem Tblisser Platz - genauso viele wie bei der letzten Demo vor zwei Wochen an gleicher Stelle. Auch dieses Mal hatte der Veranstalter ein "offenes Bürgermikrofon" angekündigt. Dies sei jedoch vorerst das letzte Mal, erklärte er gleich zu Beginn.

Auch in Zweibrücken kam es heute zu Demonstrationen. Dort protestieren Teilnehmer in rund 100 Autos per Autokorso gegen die bestehenden Corona-Maßnahmen. Es habe dabei am Nachmittag keine Zwischenfälle oder größere Verkehrsbehinderungen gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Die Autos hätten eine Rundstrecke von etwa sieben Kilometern durch Zweibrücken zurückgelegt und dabei gehupt und Transparente herausgehalten, sagte der Sprecher.

In Berlin nahmen nach Angaben der Polizei mehr als 600 Gegner der Auflagen an einem „Schweigemarsch“ teil. In Hamburg und Dresden fuhren selbst ernannte „Querdenker“ in Autokorsos umher. Überall waren auch Gegendemonstranten auf den Straßen. Auch in Städten wie Gera und Erfurt gab es Proteste. Nach Angaben von Polizeisprechern blieb es bis zum Nachmittag weitgehend friedlich.