Abgesagt : Comedy im Frühling fällt wegen Corona aus

Regionalverband Auch die anderen Veranstaltungen des Kulturforums Schloss, darunter das Kindertheater, sind gestrichen.

Jetzt ist es also amtlich: Was man schon befürchtete, ist offiziell: keine Comedy im Frühling 2021. Der knallbunte Abend fällt aus.

Am Sonntag, 21. März, sollte es eigentlich losgehen mit der viertägigen Unterhaltungsreihe, die der Regionalverband zweimal im Jahr, im Frühling und im Herbst, in den verschiedenen Gemeinden anbietet. Jeweils ein überregionaler Comedy-Star sowie ein regionaler Künstler oder eine Künstlerin treten da in den Hallen der Region auf. Fürs Publikum ist das Ganze kostenlos. Der Eintritt ist frei, lediglich um Einlasskarten muss man sich bemühen.