Kunst unter Corona : Lange-Müller: „Die Kultur ist in den Arsch gekniffen“

Berlin Die Berliner Schriftstellerin Katja Lange-Müller (70, „Drehtür“, „Böse Schafe“) findet, dass die Kultur in der Pandemie schlecht behandelt wird. Sie schätze ja Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke), aber es reiche „hinten und vorne nicht“, sagte die Autorin dem „Tagesspiegel“.

Die am 13. Februar 1951 in Ost-Berlin geborene Schriftstellerin war Funktionärstochter. Ihre Mutter Inge Lange war eine der wenigen führenden Politikerinnen in der DDR neben Volksbildungsministerin Margot Honecker. Katja Lange-Müller wurde schon mit 16 Jahren wegen „unsozialistischen Verhaltens“ der Schule verwiesen und studierte nach einer Schriftsetzerinnen-Lehre am Literaturinstitut „Johannes R. Becher“ in Leipzig. 1984 reiste sie aus der DDR nach West-Berlin aus. Sie lebt in Berlin-Wedding und in der Schweiz und hat zahlreiche Literaturpreise erhalten.