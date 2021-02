Protest gegen Corona-Politik : Rangelei bei Autokorso der „Freiheitsfahrer“

Zweibrücken Am frühen Samstagnachmittag haben 106 Fahrzeuge an einem Autokorso der „Freiheitsfahrer“ quer durch Zweibrücken teilgenommen. Dabei kam es zu einem gewaltsamen Zwischenfall.

Und tatsächlich kam es am Samstagnachmittag, kurz nachdem der Autokorso doch noch gestartet war, zu einem Vorfall an der Kreuzung Saarlandstraße-Gestütsallee. Als ein Mann dort demonstrativ langsam die Fahrbahn überquerte und vor einem Wohnmobil, das sich an dem Autokorso beteiligt hatte, stehenblieb, war nicht nur ein „Fahr ihn um!“-Ruf zu hören. Der Fahrer verließ wutschnaubend sein Fahrzeug und rang den Autokorso-Blockierer auf dem Bürgersteig zu Boden. Zu den Augenzeugen gehörte auch SPD-Stadtrat Berni Düker. Er habe gesehen, wie ein Autokorso-Teilnehmer den Mann von hinten angesprungen und auf ihn eingeschlagen habe, dabei sei die Jeans des Opfers zerrissen. Passanten gelang es, die Männer auseinanderzubringen.

Augenscheinlich haben sehr viele Gewerbetreibende an dem Autokorso teilgenommen und so ihrem Corona-Frust Luft gemacht. Darauf deuteten zumindest Aufschriften an den Fahrzeugen hin wie „SOS – rettet den Einzelhandel“, „Wir vernichten 1000000 Arbeitsplätze“, „Lockdown beenden, Lösungen finden“ oder „Der Letzte macht das Licht aus“. Ein Pirmasenser Schuhhändler, der auch eine Filiale in Zweibrücken betreibt, brachte – gefühlt – gleich seine halbe Firmenwagenflotte auf die Straße. Vereinzelt wurde der Autokorso auch zur Eigenwerbung genutzt: So war auf der Kühlerhaube eines Kleinwagens mit zwei auffällig stark gebräunten Frauen auf dem Fahrer- und dem Beifahrersitz zu lesen: „Spa, Wellness, Sonnenbank – Licht ist Leben.“ Neben der aus Sicht der durch die Corona-Einschränkungen gebeutelten Gewerbetreibenden nachvollziehbaren Forderung, den Lockdown zu stoppen, wurde hier und da doch eher auf Luxusprobleme aufmerksam gemacht. So durfte ein Mädchen – offenbar im Wagen ihrer Eltern – ein handgeschriebenes Blatt ans Autofenster halten, auf dem „Ich will wieder reiten!“ zu lesen war.