Mit Schusswaffe bedroht : Maskierter Mann überfällt Supermarkt in Fechingen

Fechingen In Fechingen ist am Donnerstagmorgen eine Kassiererin bei einem Überfall mit einer Waffe bedroht worden. Der Unbekannte konnte Bargeld erbeuten und flüchten.

Ein maskierter Mann hat die Netto-Filiale in der Provinzialstraße in Fechingen überfallen. Am Donnerstagmorgen (18. Februar) betrat er kurz gegen 8.45 Uhr den Supermarkt, bedrohte eine Kassiererin mit einer Schusswaffe und forderte Geld, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte.