Blick auf die Natur : Zwei im Einsatz für die Umwelt

Riegelsberg Bürgermeister ernennt Naturschutzbeauftragte für Riegelsberg und Walpershofen.

Der Riegelsberger Bürgermeister Klaus Häusle ernannte am Donnerstag während eines kleinen Festakts in der Rathausgalerie zwei Naturschutzbeauftragte – je einen für die Ortsteile Riegelsberg und Walpershofen. Sebastian Strempel hatte das Amt bereits in der vorigen Amtsperiode inne und wurde erneut zum Naturschutzbeauftragten für Riegelsberg gewählt. „Wir freuen uns alle sehr, dass Sebastian Strempel das Amt noch einmal übernimmt, denn wir können uns keinen besseren Naturschutzbeauftragten vorstellen. Er hat die letzten fünf Jahre schon gezeigt, dass er alles mitbringt, was man für das Amt braucht“, erklärte Ortsvorsteher Heiko Walter. Strempel sagte, die Natur habe ihm schon immer am Herzen gelegen: „Ich bin Gärtnermeister, komme durch meinen Job viel herum und sehe einiges, also habe ich mich vor fünf Jahren dazu entschieden, mich für das Amt zu bewerben. Mein Ziel ist es, den Menschen in Riegelsberg die Natur näherzubringen. Auch wenn das manchmal gar nicht so einfach ist.“ Außerdem will der 42-jährige Riegelsberger bei Fragen rund um den Naturschutz der Gemeinde beratend zur Seite stehen.