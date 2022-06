Feuerwehr und Polizei vor Ort : Bilder zeigen spektakulären Einsatz – Pkw zwischen Riegelsberg und Saarbrücken steht lichterloh in Flammen

Bilder zeigen spektakulären Einsatz – Pkw zwischen Riegelsberg und Saarbrücken steht lichterloh in Flammen

Saarbrücken/Riegelsberg Die Feuerwehren aus Riegelsberg und Walpershofen mussten in der Nacht auf Freitag zu einem Autobrand ausrücken. Warum das betroffene Fahrzeug in Flammen aufging, ist noch unklar.

In der Nacht auf Freitag ist zwischen Riegelsberg und Saarbrücken ein Pkw komplett ausgebrannt. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein wenige Tage zuvor abgestelltes Pannenfahrzeug.

Wie die Polizei Saarbrücken-Stadt bestätigte, stand der Pkw auf einem Waldparkplatz an der L270 zwischen Saarbrücken und Riegelsberg. Offenbar wurde er dort ein paar Tage vorher von dem Halter aufgrund einer schwerwiegenden Panne abgestellt. In der Nacht auf Freitag ging er dann aus bisher ungeklärten Gründen in Flammen auf. Die Feuerwehren aus Riegelsberg und Walpershofen rückten zur Einsatzstelle aus und bekämpften die Flammen. Das Auto brannte dennoch komplett aus. Laut der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, die mit einem Kommando vor Ort war, wurden die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen.