Wegen Baustelle : Riegelsberger Feste werden jetzt getrennt gefeiert

Riegelsberg In diesem Jahr wird der Riegelsberger Herbstmarkt nicht wie – vor Corona – gewohnt zusammen mit Kirmes und Marktfest gefeiert. Das beschloss der Riegelsberger Ortsrat einstimmig, und es war ihm auch kaum etwas anderes übrig geblieben.

Zuletzt hatte diese Mega-Fete 2019 stattgefunden, wie üblich war freitags und samstags auf dem Marktplatz Marktfest, sonntags auf dem Rathausvorplatz Herbstmarkt und an allen Tagen in der Rathausstraße Kirmestreiben.

Das hätte auch diesmal am ersten Septemberwochenende so sein sollen. „Das geht aber nicht“, sagte Ortsvorsteher Heiko Walter (CDU). Denn am 1. August soll Baubeginn für die Neugestaltung des Rathausvorplatzes sein. „Das ist dann über längere Zeit eine Baustelle“, so Heiko Walter.