Polizei sucht nach Hinweisen : Unbekannter erschießt Hahn in Riegelsberg

Riegelsberg In Riegelsberg hat eine unbekannte Person einen Hahn erschossen. Der Besitzer fand das Tier blutend in seinem umzäunten Gehege vor, nachdem das Krähen plötzlich verstummt war.

Eine noch unbekannte Person hat am frühen Donnerstagmorgen, 28. Juli, in Riegelsberg einen Hahn erschossen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Vorfall ereignete sich in der Ziegelhütter Straße. Ein Anwohner ließ demnach seine Hühner und einen Hahn aus dem Stall in ein vollständig umzäuntes Gehege in seinem Garten.