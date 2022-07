Hoher Schaden : Dieb klaut Edelschrott in Fürstenhausen

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Völklingen Einbrecher machte sich im Völklinger Stadtteil Fürstenhausen zwischen Montag und Dienstag in der Saarwiesenstraße auf dem Gelände eines Metallhandels zu schaffen. Zunächst brachen sie mit Hilfe eines Hebelwerkzeug das Eingangstor auf, dann öffneten sie gewaltsam ein Rolltor „und hatten so Zugang zum Gebäudeinnern, in dem Edelschrott gelagert war“, heißt es im Polizeibericht.

Nachdem die Täter ihre Beute in einem Fahrzeug verladen hatten, verließen sie das Gelände wieder. Es entstand ein geschätzter Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.