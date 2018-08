später lesen Chormusik in Gotteshaus „Ensemble 85“ gastiert Sonntag in Riegelsberg FOTO: Ensemble 85 FOTO: Ensemble 85 Teilen

„Geistliche Musik aus vier Jahrhunderten“, ist ein a-capella-Konzert überschrieben, das am Sonntag, 26. August, um 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Riegelsberg beginnt. Es singt der saarländische Männerkammerchor „Ensemble 85“. Auf Anregung des Hausherrn, Pfarrer Dr. Tobias Kaspari, kam diese Veranstaltung zustande. red