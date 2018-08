Ergänzt werden die Fotos durch Ausstellungsstücke aus der Heimatstube Riegelsberg. Nach Hartmanns Tod 1971 blieb sein Archiv 40 Jahre ungenutzt, „bis sich seine Tochter, die Journalistin Gabi Hartmann, gemeinsam mit dem Landesarchiv an die Aufarbeitung machte“, heißt es in der Einladung der Gemeindeverwaltung zur Finissage.

Bei der Finissage am Mittwoch, 29. August, 19 Uhr, erzählt Gabi Hartmann unter dem Titel „Nach 40 Jahren . . . – vom Dachboden ans Licht“, wie sie sich langsam an das Erbe ihres Vaters herantastete – 60 000 Negative, die auf dem Speicher ihres Elternhauses lagerten. Zwei Bücher und mehrere Ausstellungen haben mittlerweile die Fotos von Paul Hartmann wieder ans Licht der Öffentlichkeit gebracht. Der Eintritt in die Ausstellung und zur Finissage ist frei.

Infos gibt es auch beim Kulturbüro der Gemeinde Riegelsberg, E-Mail: kultur@riegelsberg.de, Tel. (0 68 06) 9 30-1 62 oder -1 81.

FOTO: Paul Hartmann

FOTO: Paul Hartmann

FOTO: Gabi Hartmann / Paul Hartmann