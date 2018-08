Piraten im Riegelsberger Freibad

Wer gerne ins Kino geht, zurzeit aber der Hitze wegen den Kinosaal scheut, für denjenigen bietet der Hallen- und Bäderbetrieb der Gemeinde Riegelsberg am kommenden Wochenende eine luftige Alternative: Kino-Open-Air im Freibad. Am Freitag, 24. August, stechen ab 20 Uhr die „Pirates of the Caribbean“ (Originaltitel) in See: Gezeigt wird der fünfte Teil der Blockbuster-Reihe „Fluch der Karibik“ mit dem Untertitel „Salazars Rache“, in dem Johnny Depp wieder den trinkfesten und schlitzohrigen Captain Jack Sparrow gibt. – Diesmal hat es eine Schiffsbesatzung voller Untoter auf den Piraten abgesehen (freigegeben ab 12).

Am Samstag, 25. August, wird es dann „märchenhaft“, denn dann kommen, bereits um 16 Uhr, „Die Schöne und das Biest“ auf die Leinwand im Riegelsberger Freibad. – Welche Version? Da lassen wir uns überraschen. Es gelten die regulären Eintrittspreise für das Freibad.

FOTO: Courtesy of Disney

FOTO: Courtesy of Disney

(mj)