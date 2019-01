Das kündigte am Freitag Bürgermeister Lutz Maurer beim Neujahresempfang in der Q-lisse an. Außerdem würden 2019 und 2020 mit Unterstützung durch das sogenannte Schulsanierungsprogramm insgesamt rund 600 000 Euro in die drei Grundschulen in Fischbach, Göttelborn und Quierschied investiert, um dringende Maßnahmen zu realisieren.

Zeitnah wird nach Maurers Worten zudem in diesem Jahr der sogenannten 2. Bauabschnitt in der Ortsmitte realisiert, was eine grundlegende Erneuerung des Marktplatzes bedeute. Dieser werde sich künftig optisch in das neu gestaltete Umfeld einfügen und so die Aufwertung der Ortsmitte abrunden.

(thf)