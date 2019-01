später lesen Musik Neujahrskonzert in Quierschied Teilen

Offenbach, Strauss und mehr: Es gibt noch Eintrittskarten für das Neujahrskonzert der Gemeinde Quierschied am Sonntag, 13. Januar, in der „Q.lisse – Haus der Kultur“ in Quierschied. Ab 17 Uhr interpretieren das Deutsch-Französische Kammer-Sinfonie-Orchester Friedrichsthal unter der Leitung von Emanuele Frisardi und Dietrich Fritsche an der Klarinette Werke von J. Offenbach, F. Lehar, G. Rossini, J. Strauss und einiger weiterer Komponisten.